Рекордное количество кандидатов в президенты создало "дыру" в бюджете ЦИК
Большое количество кандидатов на пост главы государства на очередных выборах 31 марта повлекло за собой "дыру" в избирательном бюджете.
Об этом рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в интервью "Укринформу".
"Рекордное количество кандидатов в президенты создало "дыру" в избирательном бюджете ЦИК примерно в 447 млн гривен", – отметил он.
Радченко напомнил, что бюджетный запрос на выборы президента был сделан еще в 2018 году из расчета 25 кандидатов на пост главы государства, однако фактическое количество кандидатов в бюллетене – 39, что почти вдвое больше.
Он подчеркнул, что это влечет за собой и размер бюллетеня, и финансирование избирательных комиссий, и оплату труда, публикацию программ в СМИ – то есть все расходы, необходимые для проведения выборов.
"Только на публикацию предвыборных программ и деклараций кандидатов в "Голосе Украины" и "Правительственном курьере" потратили 3 млн 867 тыс. 700 гривен, а было предусмотрено 1 млн 379 тыс. 40 гривен. Как видите, перерасход почти втрое", – рассказал зампредседателя ЦИК.
В то же время Радченко заверил, что сейчас эту "дыру" удается перекрывать, в том числе и за счет экономии.
Напомним:
- Очередные выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.
- Центризбирком 8 февраля завершил процесс регистрации на пост главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатов. Позже пять кандидатов отказались баллотироваться.