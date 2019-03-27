Рекордное количество кандидатов в президенты создало "дыру" в бюджете ЦИК

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Среда, 27 марта 2019, 15:00

Большое количество кандидатов на пост главы государства на очередных выборах 31 марта повлекло за собой "дыру" в избирательном бюджете.

Об этом рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в интервью "Укринформу".

"Рекордное количество кандидатов в президенты создало "дыру" в избирательном бюджете ЦИК примерно в 447 млн ​​гривен", – отметил он.

Радченко напомнил, что бюджетный запрос на выборы президента был сделан еще в 2018 году из расчета 25 кандидатов на пост главы государства, однако фактическое количество кандидатов в бюллетене – 39, что почти вдвое больше.

Он подчеркнул, что это влечет за собой и размер бюллетеня, и финансирование избирательных комиссий, и оплату труда, публикацию программ в СМИ – то есть все расходы, необходимые для проведения выборов.

"Только на публикацию предвыборных программ и деклараций кандидатов в "Голосе Украины" и "Правительственном курьере" потратили 3 млн 867 тыс. 700 гривен, а было предусмотрено 1 млн 379 тыс. 40 гривен. Как видите, перерасход почти втрое", – рассказал зампредседателя ЦИК.

В то же время Радченко заверил, что сейчас эту "дыру" удается перекрывать, в том числе и за счет экономии.

Напомним:

  • Очередные выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.
  • Центризбирком 8 февраля завершил процесс регистрации на пост главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатов. Позже пять кандидатов отказались баллотироваться.

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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