Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по поводу призыва голосовать ответственно на выборах президента.
"Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – заявил Зеленский в Instagram под фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.
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Щоб не бути «ПО Приколу», вирішили бути серйозними, як всі) #квартал95
Ранее певец Святослав Вакарчук призвал соотечественников через Instagram: "Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту".
При этом команда Владимира Александровича подчеркнуто выделила большими буквами ПОП, которые напоминают первые буквы в имени и фамилии действующего президента Петра Порошенко, если произносить их по-украински.
Сам же снимок перекликается с Instagram-записью другого кандидата в президенты Юлии Тимошенко о том, как она по дороге на Донбасс, неподалеку от Славянска, съела на заправке "любимый хот-дог".
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