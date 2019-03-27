Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко

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Среда, 27 марта 2019, 15:12

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по поводу призыва голосовать ответственно на выборах президента.

"Чтобы не быть "по приколу", решили быть серьезными, как все", – заявил Зеленский в Instagram под фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.

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Щоб не бути «ПО Приколу», вирішили бути серйозними, як всі) #квартал95

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 27 Мар 2019 в 5:09 PDT

Ранее певец Святослав Вакарчук призвал соотечественников через Instagram: "Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту".

При этом команда Владимира Александровича подчеркнуто выделила большими буквами ПОП, которые напоминают первые буквы в имени и фамилии действующего президента Петра Порошенко, если произносить их по-украински.

Сам же снимок перекликается с Instagram-записью другого кандидата в президенты Юлии Тимошенко о том, как она по дороге на Донбасс, неподалеку от Славянска, съела на заправке "любимый хот-дог".

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Темы: Зеленский выборы президента 2019 виборы Вакарчук


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