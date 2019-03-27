Зеленский ответил Вакарчуку троллингом Тимошенко

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по поводу призыва голосовать ответственно на выборах президента.

"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – заявил Зеленский в Instagram под фото, на котором он с друзьями из "95 квартала" едят сосиски на заправке.

Ранее певец Святослав Вакарчук призвал соотечественников через Instagram: "Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту".

При этом команда Зеленского подчеркнуто выделила большими буквами ПОП, которые напоминают первые буквы в имени и фамилии действующего президента Петра Порошенко, если произносить их по-украински.

Сам же снимок перекликается с Instagram-записью другого кандидата в президенты Юлии Тимошенко о том, как она по дороге на Донбасс, неподалеку от Славянска, съела на заправке "любимый хот-дог".

При этом композиция снимка "Зе! Команды" напоминает плакаты на тему эволюции человека.

Напомним: