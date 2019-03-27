Выборы 2019: Вакарчук обратился к украинцам с призывом

Певец Святослав Вакарчук, чью кандидатуру хотел бы видеть на выборах президента каждый пятый украинец, призывает голосовать ответственно.

Соответствующее обращение он разместил в Instagram.

Вакарчук призвал украинцев выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", - говорит певец.

Вакарчук отмечает, что будущее нельзя выиграть в лотерею будущее – это не прикол, и выборы президента тоже.

"Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, – в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", – отметил лидер общественного мнения.

"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту", - призвал Вакарчук.

Этот лозунг поддержал также известный украинский писатель Сергей Жадан.

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Напомним: