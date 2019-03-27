Выборы 2019: Вакарчук обратился к украинцам с призывом
Певец Святослав Вакарчук, чью кандидатуру хотел бы видеть на выборах президента каждый пятый украинец, призывает голосовать ответственно.
Соответствующее обращение он разместил в Instagram.
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#ГолосуюНепоПриколу От і настав час, коли ми з вами маємо виконати наш громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах Президента. Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати. Саме тому сьогодні, за декілька днів до відкриття виборчих дільниць, дозвольте поділитись з вами тим, як буду голосувати я. Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею. Майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче. Свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості. Зміни - не випадковість, вони вимагають наполегливості, а не нетерплячості. І нарешті, перемога - це не персональна амбіція, вона вимагає надійної команди, а не випадкових людей, зібраних на хайпі. Вибори Президента України для мене не «прикол». Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не «по приколу»!. Не вбиваймо мрію.
Вакарчук призвал украинцев выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.
"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", - говорит певец.
Вакарчук отмечает, что будущее нельзя выиграть в лотерею будущее – это не прикол, и выборы президента тоже.
"Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, – в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", – отметил лидер общественного мнения.
"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"! Не убивайте мечту", - призвал Вакарчук.
Этот лозунг поддержал также известный украинский писатель Сергей Жадан.
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Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта.
- Главу государства украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.
- Святослав Вакарчук заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Возможно, музыкант собирается участвовать в парламентских выборах осенью.
- Кандидат на пост президента, шоумен Владимир Зеленский в марте высказался, что уступил бы место в президентской гонке Вакарчуку, если бы тот баллотировался.