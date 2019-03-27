Оккупанты выгоняют ПЦУ из Крыма и просят компенсировать "ущерб"

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Среда, 27 марта 2019, 17:41

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря заявил, что оккупанты обратились в так называемый "суд", чтобы отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в аннексированном Крыму.

Об этом архиепископ написал в Facebook.

"Управление Крымской епархии Поместной УПЦ получило письмо от оккупационного "Министерства земельных и имущественных отношений" о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ", - сообщил он.

По словам владыки, оккупанты указывают причиной такого решения - "отсутствие оплаты аренды" в размере 2 рубля.

"Требуют возместить ущерб и уплатить штраф "в бюджет республики" в 2000 рублей, а также обращаются в "суд" с иском о прекращении аренды", - написал Евстратий.

Архиепископ утверждает, что определенная в документах арендная плата давно была внесена.

Евстратий считает, что одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередная попытка уничтожить ПЦУ в Крыму - "события из одного ряда".

Таким образом, по словам владыки, оккупанты проводят "зачистку" не лояльных.

Напомним:

  • Ранее оккупанты требовали освободить помещение в начале марта.
  • 28 января 2019 года в оккупированном Крыму так называемый арбитражный суд постановил изъять из собственности Крымской епархии УПЦ КП помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и Ольги.
  • Соглашение о предоставлении УПЦ (КП) помещения в Симферополе для Кафедрального собора и управления Крымской епархии заключили еще в 2002 году.

Украинская правда

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Темы: церковь Православная Церковь Украины Крым оккупация аннексия


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