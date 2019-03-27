Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit

Британская Палата общин проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

Об этом пишет DW.

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года. Депутатам выдали листок, в котором им предлагалось проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми опций.

Парламентарии не поддержали ни "Brexit без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в едином европейском рынке, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

До сих пор неясно, станет ли Тереза Мэй в третий раз выставлять на голосование согласованный с Брюсселем договор по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним: