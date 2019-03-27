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Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit

Среда, 27 марта 2019, 23:40

Британская Палата общин проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

Об этом пишет DW.

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу вынес на голосование восемь предложений, альтернативных соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Еврокомиссией в ноябре 2018 года. Депутатам выдали листок, в котором им предлагалось проставить "да" или "нет" напротив каждой из восьми опций.

Парламентарии не поддержали ни "Brexit без соглашения", ни вариант "Норвегия+", предполагающий сохранение членства в едином европейском рынке, ни вариант, предусматривающий новый референдум.

До сих пор неясно, станет ли Тереза Мэй в третий раз выставлять на голосование согласованный с Брюсселем договор по выходу Великобритании из ЕС. 

Напомним:

  • Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта. Однако британский парламент уже дважды отклонял соглашение Мэй с Брюсселем, что привело к росту недовольства в Палате общин и правительстве. Без соглашения Британии грозит "жесткий" Brexit.
  • Мэй объявила о намерении вынести соглашение на третье голосование, однако спикер Палаты общин, воспользовавшись правилом 1604 года, заявил о необходимости внесения изменений в документ. В свою очередь любые изменения должны быть согласованы с ЕС.
  • Лидеры ЕС согласились продолжить Brexit до 22 мая при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.
  • Если документ не будет утвержден, лидеры ЕС согласились на продление до 12 апреля, требуя от Лондона "определить дальнейшее направление до этой даты".
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности премьер-министра после того, как обеспечит Brexit.

Темы: BrexitВеликобритания
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