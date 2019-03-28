Тимошенко с Порошенко приблизились к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в президентской гонке немного сократился.

Об этом свидетельствуют последние результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Социологи установили, что Зеленский остается лидером президентского рейтинга, его поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей.

Напомним, что, согласно прошлым опросом "Рейтинга", которое он проводил вместе с КМИС и "Центром Разумкова", Зеленский набирал 27,7% голосов тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании, желание проголосовать за действующего президента тогда выразили 16,4%, за лидера "Батькивщины" готовы были отдать голос 16,6%.

Возвращаясь к последнему исследованию, за Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, Юрия Бойко - 9,5%, Олега Ляшко - 5,4%, Александра Вилкула - 4%, Игоря Смешко - 3,5%, Романа Кошулинского - 1,9%.

По данным опроса, Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны, Тимошенко и Порошенко - в центре и на западе, Гриценко - на западе, а Бойко и Вилкул - на востоке и юге страны.

При этом, Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, Тимошенко - в селах. Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей, у Порошенко высокие позиции среди избирателей среднего возраста.

Если Зеленского и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко - женщины, а Порошенко одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины.

Дополняется...