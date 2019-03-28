Тимошенко с Порошенко приблизились к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в президентской гонке немного сократился.

Об этом свидетельствуют последние результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 22-27 марта.

Социологи установили, что Зеленский остается лидером президентского рейтинга, его поддерживают 26,6% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей.

Напомним, что, согласно прошлым опросом "Рейтинга", которое он проводил вместе с КМИС и "Центром Разумкова", Зеленский набирал 27,7% голосов тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании, желание проголосовать за действующего президента тогда выразили 16,4%, за лидера "Батькивщины" готовы были отдать голос 16,6%.

Возвращаясь к последнему исследованию, за Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,8%, Юрия Бойко - 9,5%, Олега Ляшко - 5,4%, Александра Вилкула - 4%, Игоря Смешко - 3,5%, Романа Кошулинского - 1,9%.

По данным опроса, Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в центре страны, Тимошенко и Порошенко - в центре и на западе, Гриценко - на западе, а Бойко и Вилкул - на востоке и юге страны.

При этом, Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, Тимошенко - в селах. Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко - среди старших избирателей, у Порошенко высокие позиции среди избирателей среднего возраста.

Если Зеленского и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко - женщины, а Порошенко одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины.

Как выяснили социологи, каждый шестой (около 17%) еще не определился с выбором кандидата. Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей Центральной и Западной Украины, среди женщин, людей среднего возраста, украиноязычных.

Полностью уверены в выборе кандидата и обязательно придут и проголосуют за него 58%, в то же время четверть - не уверены в своем выборе, но думают, что все равно пойдут голосовать.

Согласно исследованию, лидерами "второго выбора" (за кого проголосуете, если ваш кандидат не будет участвовать в выборах) является Зеленский (8,1%), Гриценко (7,3%) и Тимошенко (6%). Почти 5% избирателей поддержали бы Вилкула, при условии, что их кандидат не будет участвовать, по 3% поддержали бы Бойко, Порошенко, Смешко и Ляшко.

Избиратели Зеленского из всех кандидатов допускают вероятность поддержки разве что Тимошенко, в то же время половина не выбрали б никого другого. Избиратели Гриценко допускают вероятность поддержки Зеленского, Порошенко и Смешко. Избиратели Тимошенко - Зеленского, Гриценко и Ляшко.

Избиратели Вилкула поддержали бы Бойко, а избиратели Бойко - Вилкула (электораты последних пересекаются почти наполовину).

У Порошенко наиболее стойкие избиратели - большинство не выберут никого одного другого и допускают незначительные перетоки разве что к Гриценко. Сторонники Смешко допускают вероятность поддержки Гриценко и Зеленского, Ляшко - Тимошенко, Гриценко, Зеленского, избиратели Кошулинского - Гриценко и Порошенко.

Опрос также показал, что почти 41% украинцев считают, что во второй тур выборов президента пройдет Зеленский, 38% - Тимошенко, 37% - Порошенко. В выход во второй тур Бойко и Гриценко верят по 6% избирателей.

При этом в выход во второй тур Порошенко относительно больше верят на западе страны, в выход Тимошенко - в центре, Зеленского - на юге и востоке страны. Наименее уверены в отношении участников второго тура избиратели Западной Украины.

В опросе приняли участие 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.