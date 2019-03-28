Суд не захотел давать журналисту "Радио Свобода" решение, которым открыл доступ к ее телефону

Суд отказал журналистке "Радио Свобода" Наталье Седлецкой в ​​удовлетворении иска о предоставлении ей копии судебного решения о доступе к информации с ее телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Журналистка подала в суд на руководителя аппарата Печерского районного суда Киева за отказ предоставить ей постановление, которым суд дал прокуратуре доступ к информации по телефону расследовательницы.

Админсуд решил, что Седлецкая реализовала свое право, когда ознакомилась с текстом решения в Едином государственном реестре.

"Таким образом, не усматривается оснований для восстановления уже реализованного права истца", – говорят в суде.

Напомним: