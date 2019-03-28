Суд не захотел давать журналисту "Радио Свобода" решение, которым открыл доступ к ее телефону
Четверг, 28 марта 2019, 13:54
Суд отказал журналистке "Радио Свобода" Наталье Седлецкой в удовлетворении иска о предоставлении ей копии судебного решения о доступе к информации с ее телефона.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Журналистка подала в суд на руководителя аппарата Печерского районного суда Киева за отказ предоставить ей постановление, которым суд дал прокуратуре доступ к информации по телефону расследовательницы.
Админсуд решил, что Седлецкая реализовала свое право, когда ознакомилась с текстом решения в Едином государственном реестре.
"Таким образом, не усматривается оснований для восстановления уже реализованного права истца", – говорят в суде.
Напомним:
- 16 ноября 2017 года стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возиожного разглашения данных следствия.
- В сентябре 2018 года стал известно, что ГПУ начала проверять звонки журналистов, с которыми Сытник обсуждал мать детей Кулика.
- В частности, суд разрешил ГПУ получить доступ к смс, звонккам и местонахождению телефонов журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских за 17 месяцев.
- 18 сентября Европейский суд по правам человека обязал украинские власти воздержаться от доступа к каким бы то ни было данным от мобильного оператора с телефона журналистки.