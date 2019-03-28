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На встречу с Порошенко во Львове сгоняют военных в гражданском – Гриценко

Четверг, 28 марта 2019, 14:24

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что курсантам и офицерам Национальной Академии сухопутных войск приказали создать массовку на встрече с действующим президентом Петром Порошенко во Львове.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, глава государства нарушает закон, якобы втягивая военных в свою "грязную политику".

"Сегодня во Львове курсанты и офицеры Национальной Академии Сухопутных войск получили приказ: всем организовано прибыть на публичную встречу Порошенко-кандидата с "местной общиной"", - написал он.

"Чтобы военные выглядели как "община", им дана команда всем переодеться в гражданскую одежду. Курсантам, проживающих в городе, чтобы заблаговременно переодеться, отменили третью пару плановых занятий", - утверждает Гриценко.

По его словам, военные "на подтанцовке" должны создать вид "массовой поддержки Порошенко избирателями Львова".

"Начальник Академии генерал Павел Ткачук мог бы остановить этот шабаш, но на мой звонок не ответил. Что ж, молчание - тоже ответ. Не забуду", - заявил кандидат в президенты.

Он обратился к министру обороны Степана Полтораку, начальнику Генштаба Виктору Муженко и главному военному прокурору Анатолию Матиосу с призывом "остановить этот шабаш" и не допустить нарушения закона.

Как сообщает "24 канал", который принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового, из-за визита Порошенко, город превратился в один большой затор. Кроме патрульных автомобилей, журналисты заметили микроавтобусы КОРДа, в том числе и из других областей.

 
фото с Facebook Ивана Савицкого
 
фото с Facebook Ивана Савицкого

Сообщается, что встреча кандидата в президенты и действующего главы государства Порошенко с избирателями запланирована на 17.30.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый также пожаловался на засилье правоохранителей на улицах города и отметил, что львовяне не кусаются", а такими действиями Порошенко лишь провоцирует агрессию.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГриценкоЛьвоввыборы президента 2019
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