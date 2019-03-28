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У Зеленского отреагировали на "итальянскую виллу": говорят, он ее не прятал

Четверг, 28 марта 2019, 16:35
У Зеленского отреагировали на итальянскую виллу: говорят, он ее не прятал

Предвыборная команда кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что по закону он не обязан декларировать свою итальянскую виллу, о которой писали журналисты-расследователи.

Об этом говорится на Facebook-странице "Команда Зеленского".

"Фейк! За три дня до выборов президента Украины Владимира Зеленского пытаются дискредитировать. В СМИ запущена очередная волна фейков о "сокрытии имущества" Владимиром Зеленским при декларировании", - возмущаются в штабе кандидата.

Там объясняют, что закон о предотвращении коррупции однозначно указывает на то, что информацию о бенефициарной собственности (то есть имуществе, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только те субъекты декларирования, которые занимают ответственные и особо ответственные должности или занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

"Учитывая то, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, у него не было и нет обязанности декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром", - отмечается в заявлении.

При этом, добавили в команде, данная компания указана в декларации Зеленского "в полном соответствии с действующим законодательством".

Кроме того, отмечают авторы заявления, утверждение журналистов о 15 комнатах виллы - тоже фейк, правда не говорят, сколько в здании самом деле помещений.

"Это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков", - негодуют у Зеленского.

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Напомним:

  • Журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали результаты расследования, в котором утверждается, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет незадекларированную 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми.
  • В 2016 году журналисты программы "Схемы" обнародовали сюжет о вилле Порошенко на юге Испании, которую он никогда не вносил в свои декларации.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийскандалвыборы президента 2019недвижимость
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