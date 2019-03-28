Зеленский скрыл итальянское поместье на "курорте российских олигархов" – СМИ

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Четверг, 28 марта 2019, 12:51

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

"Это городок облюбовали российские богачи – здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет", – говорится в материале.

 

Отмечается, что кандидат указал в декларации 4 квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.

Но Зеленский не вспомнил о вилле в Италии, которой, по данным журналистов, он владеет вместе с женой Еленой.

"Согласно документам, полученным Слидством.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми", – отмечают расследователи.

 

Дом расположен в 600 метрах от моря – восемь минут пешком до пляжа. Фирма заплатила за него 3,8 миллиона евро.

 

"Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где хозяйничают русские. Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли ее "московской провинцией", – добавляют журналисты.

В частности, в итальянском городе расположены дома Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Михаила Прохорова.

Журналисты утверждают, что спросили у Зеленского, почему недвижимость не указана в его декларации, пользуется ли он виллой и почему выбрал именно этот город.

Пресс-служба кандидата ответила лишь, что его декларация "заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
  • По данным опроса Центра Разумкова, 24,8% готовы поддержать Зеленского, 22,1% – Порошенко и 14,8% – Тимошенко.
  • Если шоумен выйдет во второй тур, у него есть шансы победить других рейтинговых кандидатов – Порошенко и Тимошенко.

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Темы: Зеленский выборы президента 2019 декларации Италия


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