Зеленский скрыл итальянское поместье на "курорте российских олигархов" – СМИ
Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский владеет незадекларированной 15-комнатной виллой в итальянском городе Форте-дей-Марми.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо".
"Это городок облюбовали российские богачи – здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина. Упоминания о вилле в декларации Зеленского нет", – говорится в материале.
Отмечается, что кандидат указал в декларации 4 квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.
Но Зеленский не вспомнил о вилле в Италии, которой, по данным журналистов, он владеет вместе с женой Еленой.
"Согласно документам, полученным Слидством.Инфо, в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми", – отмечают расследователи.
Дом расположен в 600 метрах от моря – восемь минут пешком до пляжа. Фирма заплатила за него 3,8 миллиона евро.
"Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где хозяйничают русские. Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли ее "московской провинцией", – добавляют журналисты.
В частности, в итальянском городе расположены дома Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Михаила Прохорова.
Журналисты утверждают, что спросили у Зеленского, почему недвижимость не указана в его декларации, пользуется ли он виллой и почему выбрал именно этот город.
Пресс-служба кандидата ответила лишь, что его декларация "заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".
Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним:
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
- По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
- По данным опроса Центра Разумкова, 24,8% готовы поддержать Зеленского, 22,1% – Порошенко и 14,8% – Тимошенко.
- Если шоумен выйдет во второй тур, у него есть шансы победить других рейтинговых кандидатов – Порошенко и Тимошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua