США потратили более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности Украины
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил, что с 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Об он сказал в интервью российскому изданию "Известия".
"Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", - пояснил Пахон.
"С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавил он.
По его словам, Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу, однако важным препятствием на этом пути остается решение территориальных вопросов, включая "крымскую проблему".
Напомним:
- В проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".
- По сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.