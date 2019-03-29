Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил, что с 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Об он сказал в интервью российскому изданию "Известия".

"Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", - пояснил Пахон.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - добавил он.

По его словам, Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу, однако важным препятствием на этом пути остается решение территориальных вопросов, включая "крымскую проблему".

Напомним: