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СБУ назвало фейком расследование об "украинской ПВК" в Сирии

Пятница, 29 марта 2019, 09:17

Расследование группы Conflict Intelligence Team (CIT) о якобы украинской ПВК "Вега", которая действует в Сирии, недостоверно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Vega Strategic Services действительно была зарегистрирована в Николаеве в 2011 году украинцем Анатолием Смолиным, однако она не имеет отношения к военной сфере, отметил председатель СБУ Василий Грицак.

По словам главы СБУ, сфера деятельности компании связана с деятельностью частных охранных фирм и сопутствующих услуг. В 2013 году "Вега" практически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в Россию.

Грицак подчеркнул, что функционирование частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины.

По данным СБУ, московский филиал компании во главе с гражданином Украины Джиникашвили в начале 2014 года активно использовали сотрудники спецслужб РФ для привлечения российских наемников для участия в боевых действиях в Украине.

Джиникашвили и Смолин, чьи имена фигурируют в расследовании CIT, выехали из Украины в 2014 году и, по данным СБУ, сотрудничают с российской военной разведкой. В частности, Джиникашвили с 2017 года занимает должность инструктора во внештатной структуре военной разведки РФ – в "международном центре боевой и специальной подготовки "Волк", говорится в сообщении.

Смолин после окончания в 1988 году Санкт-Петербургского высшего военно-морского училища имени Фрунзе был зачислен в ряды КГБ СССР. В 1993-1997 годах служил в органах Министерства внутренних дел Украины, он был уволен за потерю огнестрельного оружия. В 2012 году он продал всю недвижимость в Украине и выехал из Украины, сообщили в СБУ.

По версии СБУ, с 2016 года Смолин через подконтрольные ему российские охранные структуры занимается вербовкой наемников в спецподразделения Главного разведывательного управления Генштаба РФ под названием ПВК "Вагнер".

"Таким образом, обнародованная в СМИ с подачи спецслужб РФ фейковая информация о функционировании в Сирии украинской частной компании "Вега" не соответствует действительности. Указанные в журналистском материале граждане Смолин А. А. и Джиникашвили Д.В. покинули Украину до 2014 года и длительный время активно сотрудничают с российской военной разведкой", - говорится в заявлении главы СБУ.

Напомним: 

  • Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на протяжении нескольких лет действует частная военная компания с российско-украинскими корнями.

Темы: СирияУкраинаРосcиявойна
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