Президент Петр Порошенко заявляет, что его оппоненты, которые сейчас распространяют о нем ложь, на самом деле мстят государству.

Об этом он сказал во время общения с львовянами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы, как это ни прискорбно, является канал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. И мотив его – это месть государству", - сказал Порошенко.

Он добавил, что владелец 1+1 Игорь Коломойский, хоть и бежал за границу, но участвует в нынешней предвыборной кампании.

"На предвыборной политической шахматной доске он ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2", - сказал президент.

Он добавил, что причина "информационной войны против государства" – это национализация ПриватБанка, который ранее принадлежал Коломойскому.

"Но меня это не остановит. Реванша мы не позволим вам", - подытожил Порошенко.

Напомним: