Порошенко говорит, что ложь против него – это месть государству

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Пятница, 29 марта 2019, 10:38

Президент Петр Порошенко заявляет, что его оппоненты, которые сейчас распространяют о нем ложь, на самом деле мстят государству.

Об этом он сказал во время общения с львовянами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы, как это ни прискорбно, является канал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. И мотив его – это месть государству", - сказал Порошенко.

Он добавил, что владелец 1+1 Игорь Коломойский, хоть и бежал за границу, но участвует в нынешней предвыборной кампании.

"На предвыборной политической шахматной доске он ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2", - сказал президент.

Он добавил, что причина "информационной войны против государства" – это национализация ПриватБанка, который ранее принадлежал Коломойскому.

"Но меня это не остановит. Реванша мы не позволим вам", - подытожил Порошенко.

Напомним:

  • Ранее на телеканале Коломойского вышла телепередача, в которой беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжких экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытках перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
  • Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата, и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Порошенко решил подать в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
  • На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями. А также заявили о давлении из-за иска президента против телеканала.

Украинская правда

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Темы: порты Коломойский выборы президента 2019


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