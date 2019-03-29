Порошенко говорит, что нападать на него – это нападать на государство
Президент Петр Порошенко заявляет, что его оппоненты, которые сейчас распространяют о нем ложь, на самом деле мстят государству.
Об этом он сказал во время общения с львовянами, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи в последние месяцы, как это ни прискорбно, является канал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. И мотив его – это месть государству", - сказал Порошенко.
Он добавил, что владелец 1+1 Игорь Коломойский, хоть и бежал за границу, но участвует в нынешней предвыборной кампании.
"На предвыборной политической шахматной доске он ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2", - сказал президент.
Он добавил, что причина "информационной войны против государства" – это национализация ПриватБанка, который ранее принадлежал Коломойскому.
"Но меня это не остановит. Реванша мы не позволим вам", - подытожил Порошенко.
Напомним:
- Ранее на телеканале Коломойского вышла телепередача, в которой беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжких экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытках перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
- Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата, и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Порошенко решил подать в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
- На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями. А также заявили о давлении из-за иска президента против телеканала.