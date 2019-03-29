Зеленский, Тимошенко и Порошенко на дебаты не придут

"Суспільне" пригласило кандидатов на пост президента Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет".

Шоу состоится в пятницу, 29 марта, в 18:30.

По замыслу, зрители смогут проголосовать за одного из участников программы во время прямого эфира онлайн или по телефону

Телеканалу пока не известно, придут ли лидеры социологических опросов в эфир, "чтобы представить свои стратегии и ответить на вопросы ведущих, экспертов и аудитории".

В команде Зеленского "Украинской правде" сообщили, что он на ток-шоу не придет.

В пресс-службе кандидата заявили, что штаб Зеленского не подтверждал редакторам проекта "Обратный отсчет" его участия в теледебатах на "UA: Перший" в связи с тем, что две недели длится гастрольный тур "Вечернего Квартала" по городам Украины.

"Сегодня, 29 марта, в 17:00 и 20:00 состоятся два концерта в городе Бровары. График гастрольного тура был запланирован еще в 2018 году и обнародован на официальном сайте студии "Квартал 95", – пояснили в пресс-службе Зеленского.

В команде Тимошенко УП также сказали, что она не придет на дебаты на "Суспільне"

Источники в окружении действующего президента сказали, что в графике Порошенко визита на "Суспільне" нет, зато он планирует в 21 часов быть в эфире ТРК "Украина".

Тимошенко в это время будет в эфире ICTV ("Интервью с кандидатом о главном" в 21:00), а потом тоже пойдет на канал Рината Ахметова ("Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в 22:30).

Напомним: