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Больше всего на предвыборной рекламе заработал канал Ахметова – ЧЕСНО

Пятница, 29 марта 2019, 10:47

Кандидаты в президенты оплатили из избирательных фондов за рекламу на телеканале "Украина" 260 млн гривен, и это - 23% от расходов фондов всех кандидатов.

Об этом 29 марта на брифинге рассказала аналитик из партийных финансов движения ЧЕСНО Елена Никулина, пишет Укринформ.

"Больше всего получил телеканал "Украина", на котором стоимость рекламы является наибольшей и на котором достаточно активно заказывают (рекламу - ред.) политики, этот телеканал имеет высокие рейтинги. Телеканал "Украина" получил 260 млн гривен - и это 23% от расходов всех фондов кандидатов, это ощутимая доля, пятая часть расходов", - сказала аналитик.

По ее словам, телеканал "ICTV" получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, "Интер" - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, "1+1" - 74 млн грн.

"В первую десятку вошли три компании, которые не являются телеканалами и не оказывают медиарекламу – это "Медиа-баинг", "Высокий замок" и "Интерконтиненталь", которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовление печатной продукции", - отметила Никулина.

Она также рассказала, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал "Сфера-ТВ", который получил за телерекламу 25 млн грн.

 

Напомним:

  • В начале января ЧЕСНО писал, что кандидаты на пост президента Украины будут тратить на секунду политической рекламы на телевидении в 5658 гривен, а минутный ролик обойдется кандидатам более чем за 300 тысяч гривен.
  • Среди кандидатов в президенты больше всего на кампанию потратил действующий президент Петр Порошенко – 415 млн гривен, что является рекордным в гривневом эквиваленте в истории президентских выборов в Украине. На втором месте Юлия Тимошенко, на третьем - Владимир Зеленский.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Темы: виборыУкраинавыборы президента 2019рекламателевидение
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