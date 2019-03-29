Больше всего на предвыборной рекламе заработал канал Ахметова – ЧЕСНО

Кандидаты в президенты оплатили из избирательных фондов за рекламу на телеканале "Украина" 260 млн гривен, и это - 23% от расходов фондов всех кандидатов.

Об этом 29 марта на брифинге рассказала аналитик из партийных финансов движения ЧЕСНО Елена Никулина, пишет Укринформ.

"Больше всего получил телеканал "Украина", на котором стоимость рекламы является наибольшей и на котором достаточно активно заказывают (рекламу - ред.) политики, этот телеканал имеет высокие рейтинги. Телеканал "Украина" получил 260 млн гривен - и это 23% от расходов всех фондов кандидатов, это ощутимая доля, пятая часть расходов", - сказала аналитик.

По ее словам, телеканал "ICTV" получил за предвыборную рекламу 102 млн грн, "Интер" - 100 млн грн, СТБ - 90 млн грн, "1+1" - 74 млн грн.

"В первую десятку вошли три компании, которые не являются телеканалами и не оказывают медиарекламу – это "Медиа-баинг", "Высокий замок" и "Интерконтиненталь", которые предоставляют услуги по размещению наружной рекламы и изготовление печатной продукции", - отметила Никулина.

Она также рассказала, что в ТОП-10 компаний, которым кандидаты перечисляли средства из избирательных фондов, вошел региональный телеканал "Сфера-ТВ", который получил за телерекламу 25 млн грн.

Напомним: