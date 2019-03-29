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НАБУ словило уже второго взяточника в суде, где слушается дело Труханова

Пятница, 29 марта 2019, 16:39
НАБУ словило уже второго взяточника в суде, где слушается дело Труханова

Детективы НАБУ уличили в получении взятки уже второго судью Малиновского районного суда Одессы, где слушается дело о хищении городского бюджета мэром Геннадием Трухановым.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, взяточника задержали 29 марта во время получения 2,5 тысячи долларов за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Согласно пресс-релизу, действия служителя Фемиды предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Досудебное расследование по этим фактам бюро начало в марте 2019 года.

В НАБУ напомнили, что три года назад на получении взятки в 500 тысяч гривень его детективы разоблачили еще одного судью Малиновского районного суда Одесса.

"Дело получило огласку как дело "судьи-стрелка", поскольку во время обыска судья сопротивлялся стражам порядка с применением огнестрельного оружия. Сейчас дело находится на рассмотрении Заводского районного суда Николаева", - рассказали в ведомстве.

 

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.

Украинская правда

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Темы: судвзяткаТрухановНАБУ
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