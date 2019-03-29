Детективы НАБУ уличили в получении взятки уже второго судью Малиновского районного суда Одессы, где слушается дело о хищении городского бюджета мэром Геннадием Трухановым.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, взяточника задержали 29 марта во время получения 2,5 тысячи долларов за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Согласно пресс-релизу, действия служителя Фемиды предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Досудебное расследование по этим фактам бюро начало в марте 2019 года.

В НАБУ напомнили, что три года назад на получении взятки в 500 тысяч гривень его детективы разоблачили еще одного судью Малиновского районного суда Одесса.

"Дело получило огласку как дело "судьи-стрелка", поскольку во время обыска судья сопротивлялся стражам порядка с применением огнестрельного оружия. Сейчас дело находится на рассмотрении Заводского районного суда Николаева", - рассказали в ведомстве.

Напомним: