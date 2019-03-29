Тимошенко пришла на дебаты и сразу вышла: "Некого дебать"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на телеканале UA:Перший, но ее оппонентов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского - там не было.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", - заявила она.

Она заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет, ведь у нее много "организациних вопросов".

"Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не доехал ", - отметила Тимошенко.

Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы. Спросили, почему она собирается проводить референдум без соответствующего закона и что она делала на телеканале "Интер" с "комфортными" журналистами.

"Я приехала сюда не для того, чтобы вы меня оскорбляли", - ответила Тимошенко.

Ведущие попытались даже пристыдить кандидатку, напомнив, что Анатолий Гриценко, когда узнал, что оппонентов не будет, все равно остался в эфире.

"Мы, вообще, женщины слабее. Наша сила в нашей слабости", - отшутилась Тимошенко.

Также ее упрекнули, что она убегает, потому что испугалась вопросов независимых экспертов.

"Я никого и ничего не боюсь в своей жизни", - отрезала лидер "Батькивщины".

В итоге она так и не поддалась на уговоры и покинула студию телеканала. При этом пообещав, что обязательно придет на разговор с журналистами в любой день между первым и вторым туром, если ее пригласят.

Напомним:

Ранее в пятницу "Украинской правде" стало известно, что хотя "Общественное" и пригласило кандидатов на пост президента Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского на эфир политического ток-шоу "Обратный отсчет", они не собираются приходить.

Евгений Кизилов, УП