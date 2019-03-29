Тимошенко пришла на дебаты и сразу вышла: "Некого дебать"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на телеканале UA:Перший, но ее оппонентов - Петра Порошенко и Владимира Зеленского - там не было.

"Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого", - заявила она.

Она заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет.

Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы, но она не поддалась и покинула студиб телеканала.

"Еще утром в штабе колебались и склонялись к варианту не приходить на дебаты. После митинга в Киеве решили, что надо использовать все возможности общения с избирателем", - пояснили в штабе Тимошенко "Украинской правде", почему она передумала и пришла на эфир.

Дополняется...