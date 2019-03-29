Труханов и Кличко выступили на митинге Порошенко в Одессе
1930 просмотров 1930 просмотров
Пятница, 29 марта 2019, 19:30
В Одессе организовали концерт в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко, в нем приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и городской глава Одессы Геннадий Труханов.
Об этом сообщает "Громадське".
Отмечается, что у Дюка установили сцену и 5 агитпалаток, концерт проходит при поддержке фонда Петра Порошенко. На сцене Труханов и Кличко выразили поддержку Порошенко.
Также анонсированы выступления украинских музыкантов, среди которых группа "Вопли Видоплясова" и Ирина Билык.
Напомним:
- В апреле 2018 года стал известно, что НАБУ проверяет возможное декларирование недостоверной информации Одесским городским главой Геннадием Трухановым.
- Труханов не указал в декларации за 2015-2016 годы лицо, с которым имеет общий быт и признаки семьи, и имущество своей сожительницы.
- 28 февраля НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Труханова в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
- Труханов остается обвиняемым по так называемому делу "Краяна" о хищении 185 миллионов гривен при продаже завода.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua