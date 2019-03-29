Труханов и Кличко выступили на митинге Порошенко в Одессе

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Пятница, 29 марта 2019, 19:30

В Одессе организовали концерт в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко, в нем приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что у Дюка установили сцену и 5 агитпалаток, концерт проходит при поддержке фонда Петра Порошенко. На сцене Труханов и Кличко выразили поддержку Порошенко.

Также анонсированы выступления украинских музыкантов, среди которых группа "Вопли Видоплясова" и Ирина Билык.

 

Напомним:

  • В апреле 2018 года стал известно, что НАБУ проверяет возможное декларирование недостоверной информации Одесским городским главой Геннадием Трухановым.
  • Труханов не указал в декларации за 2015-2016 годы лицо, с которым имеет общий быт и признаки семьи, и имущество своей сожительницы.
  • 28 февраля НАБУ закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Труханова в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.
  • Труханов остается обвиняемым по так называемому делу "Краяна" о хищении 185 миллионов гривен при продаже завода.

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Темы: Одесса выборы президента 2019 Порошенко Труханов Кличко


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