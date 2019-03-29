Труханов и Кличко выступили на митинге Порошенко в Одессе

В Одессе организовали концерт в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко, в нем приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и городской глава Одессы Геннадий Труханов.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что у Дюка установили сцену и 5 агитпалаток, концерт проходит при поддержке фонда Петра Порошенко. На сцене Труханов и Кличко выразили поддержку Порошенко.

Также анонсированы выступления украинских музыкантов, среди которых группа "Вопли Видоплясова" и Ирина Билык.

Напомним: