НАБУ обыскало возможную "жену" Труханова: нашли его вещи и карточки

НАБУ проверяет возможное декларирования недостоверной информации Одесским городским головой Геннадием Трухановым.

Об этом говорится в решениях Соломенского районного суда Киева от 25 апреля.

Этими решениями суд предоставил следствию доступ к информации про возможные счета одесского мэра, про номер его мобильного телефона и номера его матери и дочери.

В решении указано, что в рамках расследования дела о подписании Трухановым "мирового соглашения" по Одесскому аэропорту НАБУ провело обыск.

В квартире, где проводили обыск, нашли личные вещи одесского мэра, "а именно одежду, обувь, документы, электронные носители информации и др".

В частности, следователи изъяли во время обыска две карточки банка "Пивденный", выданные "на имя Gennadiy Trukhanov сроком действия до 05.18".

Также, согласно решению, в квартире оборудован личный кабинет одесского головы.

Все это, по мнению следствия, свидетельствует "о наличии признаков семьи" между Трухановым и владелицей квартиры в течение 2015-2017 годов.

В то же время, в своих декларациях за 2015-2017 года одесский мэр не указывал ни жену, ни лицо, совместно с которой он проживает, что предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Сама же вероятная сожительница Труханова, согласно решению, владеет объектами недвижимости в Одессе, а стоимость ее имущества составляет 250 минимальных заработных плат.

СМИ пишут, что владелицей квартиры, вероятно, является бывшая жена Геннадия Труханова Татьяна Колтунова.

Местные издания называют ее гражданской женой мэра. Он ранее рассказывал журналистам, что развелся еще в 1997 году.

Дело о возможном злоупотреблении властью должностными лицами Одесской мэрии во время приватизации одесского аэропорта НАБУ расследует с 2016 года.

Однако с начала 2018 года в судебных решения появились возможные преступления еще по двум статьям – декларирование недостоверной информации Трухановым и совершение преступления группой лиц.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, других чиновников Одесского горсовета и нескольких предпринимателей в присвоении имущества по схеме, которая нанесла государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесса приобрела здание для так называемой "Европейской мэрии", переплатив, по мнению следствия, в два раза.

15 февраля суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

16 марта суд передал 185 млн, арестованных по делу, в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Позже, 5 апреля с половины средств суд снял арест. Адвокаты компании, которая продала мэрии здание, ссылались на то, что арестована может быть только разница между суммой, которую мэрия заплатила, и установленной следствием реальной стоимости здания.

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