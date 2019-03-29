Украина не успела вернуть деньги Лазаренко до выборов

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко и министерство юстиции США не успели до выборов 31 марта договориться о возврате более 200 миллионов долларов, арестованных на его оффшорных счетах.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении издания.

Отмечается, что в ноябре 2018 года Лазаренко не отвечал на предложения американских правоохранителей относительно распределения средств. Затем он под разными предлогами неоднократно просил суд продлить срок на подготовку своих предложений.

В феврале 2019 года было восстановлено рассмотрение иска США о конфискации. Суд распорядился завершить допрос участников процесса до 29 марта. Минюст США настаивал, чтобы все юридические процедуры в Украине, необходимые для завершения судебного процесса по конфискации, сделали до выборов президента.

В частности, речь шла о допросе сына Лазаренко - Александра, - проживающего в Украине. Он должен был состояться во Львове, где, по словам адвокатов, проживает Лазаренко-младший. Однако в последний момент адвокаты потребовали, чтобы допрос сына экс-премьера Олександра Лазаренко состоялся в США.

"Суд в своем постановлении от 27 марта принял пожелания Александра Лазаренко. Ему дали время подать документы на американскую визу, чтобы вскоре допрос состоялся в США. Сын экс-премьера, так же как и двое дочерей Лазаренко, претендует на 150 миллионов с арестованных счетов оффшорных компаний, заявляя о своих правах требования в отношении этих счетов", - пишет издание.

Однако, по словам следователей США, "на все их вопросы о происхождении средств на счетах в Антигуа и Барбуда, в Литве, Швейцарии, Гернси и Лихтенштейне, они отвечали "не знаю" и "не помню".

Издание предполагает, что следователям не удастся вернуть Украине деньги ни до президентских ни до парламентских выборов осенью 2019 года.

"Однако речь идет не только о политически чувствительном вопросе в год выборов. Вопрос также в том, что вообще удастся вернуть в Украину, если Лазаренко и США не заключат в конце концов мировое соглашение. Например, 67 миллионов, находящихся на счетах банков в Антигуа и Барбуда, правительство этой островной страны в Карибском море "вывело из поля досягаемости обеих сторон процесса до разрешения спора". Похожая ситуация в Гернси и Лихтенштейне, заявляют адвокаты Павла Лазаренко", - отмечает DW.

Издание напоминает, что основная часть денег на оффшорных счетах Лазаренко "была получена им в 90-е годы прошлого века, как считают американские следователи, при содействии газовому бизнесу Юлии Тимошенко".

"Подконтрольная ей газовая компания ЕЭСУ в свое время передала Лазаренко не менее 162 миллионов долларов, говорится в документах суда округа Колумбия, которые есть в распоряжении DW", - говорится в сообщении.

Как напоминает издание, когда Лазаренко был премьером, он выдал государственную гарантию на 200 миллионов долларов по контракту ЕЭСУ и "Газпрома" на поставку газа.

"Компания Тимошенко не заплатила российскому газовому монополисту за газ, и в итоге рассчитываться пришлось государству за счет налогоплательщиков. А деньги от продажи российского газа, по данным следствия, сначала оказались на оффшорных счетах Тимошенко, а затем и Павла Лазаренко", - отмечает DW.

Юлия Тимошенко в интервью "Радио Свобода" 18 марта заявила, что Генеральная прокуратура Украины пытается найти компромат на нее. Она настаивала, что ни она, ни компании, которые она возглавляла 20 лет назад, не имеют никакого отношения к Лазаренко.

Однако, как отмечает издание со ссылкой на имеющиеся документы, суд округа Колумбия весной 2017 года подтвердил обоснованность подозрений в преступном происхождении этих денег, что является предпосылкой для их конфискации.

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