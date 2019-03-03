В РФ готовы на все, чтобы помешать военному вторжению в Венесуэлу

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Воскресенье, 3 марта 2019, 15:27

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

Как сообщает ТАСС, об этом 3 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в ходе ее визита в Москву. 

По словам Матвиенко, в РФ "очень опасается, что США могут пойти на любые провокации, чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу".

"Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - заявила спикер Совфеда. 

Матвиенко также добавила, что Венесуэла "стала объектом очередной пробы сил по свержению законной власти, как это было в Ираке и Ливии", а Россия "категорически выступает против любого вмешательства извне в дела суверенных независимых государств".

Также она заявила, что кризис в Венесуэле "искусственно создан властями США и разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны". В связи с этим Россия "приветствует заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о его готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без каких-либо предварительных условий". 

Напомним, 

  • Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным США двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле. 
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • США лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.

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Темы: Венесуэла Росcия США


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