Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ готовы на все, чтобы помешать военному вторжению в Венесуэлу

Воскресенье, 3 марта 2019, 14:27
В РФ готовы на все, чтобы помешать военному вторжению в Венесуэлу

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

Как сообщает ТАСС, об этом 3 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в ходе ее визита в Москву. 

По словам Матвиенко, в РФ "очень опасается, что США могут пойти на любые провокации, чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу".

"Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - заявила спикер Совфеда. 

Матвиенко также добавила, что Венесуэла "стала объектом очередной пробы сил по свержению законной власти, как это было в Ираке и Ливии", а Россия "категорически выступает против любого вмешательства извне в дела суверенных независимых государств".

Также она заявила, что кризис в Венесуэле "искусственно создан властями США и разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны". В связи с этим Россия "приветствует заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о его готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без каких-либо предварительных условий". 

Напомним, 

  • Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным США двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле. 
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • США лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.

Темы: ВенесуэлаРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: