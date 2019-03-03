Задержанному Клименту хотять "приплести" мелкое хулиганство

Задержанному в оккупированном Крыму архиепископу Клименту "правоохранители" намерены вменить мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.

Об этом 3 марта сообщил адвокат Николай Полозов.

О том, что Климента "сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", задержанному сообщил замначальника полиции Симферополя Никитин.

"Вместе с Эмилем Курбединовым и архиепископом Климентом в третьем отделе полиции Центрального района Симферополя, разбираемся с беспределом оккупационных властей", - сообщил адвокат.

Напомним,