Задержанному Клименту хотять "приплести" мелкое хулиганство
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Воскресенье, 3 марта 2019, 16:59
Задержанному в оккупированном Крыму архиепископу Клименту "правоохранители" намерены вменить мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.
Об этом 3 марта сообщил адвокат Николай Полозов.
О том, что Климента "сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", задержанному сообщил замначальника полиции Симферополя Никитин.
"Вместе с Эмилем Курбединовым и архиепископом Климентом в третьем отделе полиции Центрального района Симферополя, разбираемся с беспределом оккупационных властей", - сообщил адвокат.
Напомним,
- 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
- В воскресенье Климент должен был выехать в Ростов-на-Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом, его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал уехать к политзаключенному.
- Сам Климент сообщил, что в дежурную часть якобы позвонили с сообщением, что в его храме на ул.Севастопольской произошла кража.
- Ранее оккупанты направили архиепископу предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе - единственного храма Православной церкви Украины в городе.
- Климент заявлял, что будет просить международное сообщество применить персональные санкции против организаторов уничтожения Украинской православной церкви в Крыму, если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе.
Украинская правда
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