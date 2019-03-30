Работа СММ ОБСЕ в Украине продлена на год
Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен на один год.
Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре мисии со ссылкой на соответствующее решение Постоянного совета ОБСЕ.
Мониторинговая миссия ОБСЕ ведет свою работу в Украине 5 лет и была уполномочена "устанавливать и сообщать о фактах и предполагаемых нарушениях основных принципов и обязательств ОБСЕ на всей территории Украины", напомнил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Наблюдатели - это глаза и уши организации и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - заявил Лайчак.
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Напомним,
- СММ ОБСЕ в Украине была создана в марте 2014 года и работает исключительно на территории Украины.
- Миссия ОБСЕ, размещенная на территории России, ведет контроль за частью некотролируемого участка границы между Украиной и РФ.
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