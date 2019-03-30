Работа СММ ОБСЕ в Украине продлена на год
Суббота, 30 марта 2019, 08:50
Мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен на один год.
Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре мисии со ссылкой на соответствующее решение Постоянного совета ОБСЕ.
Мониторинговая миссия ОБСЕ ведет свою работу в Украине 5 лет и была уполномочена "устанавливать и сообщать о фактах и предполагаемых нарушениях основных принципов и обязательств ОБСЕ на всей территории Украины", напомнил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Наблюдатели - это глаза и уши организации и всего международного сообщества, и они непосредственно способствуют предотвращению дальнейшей эскалации", - заявил Лайчак.
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Напомним,
- СММ ОБСЕ в Украине была создана в марте 2014 года и работает исключительно на территории Украины.
- Миссия ОБСЕ, размещенная на территории России, ведет контроль за частью некотролируемого участка границы между Украиной и РФ.
- 31 октября 2018 зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг покинул должность, которую занимал с марта 2014 года. Все это время Хуг информировал общественность о том, что происходит на Донбассе.
- По мнению Хуга, войну на Донбассе можно было бы прекратить очень быстро и стабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе - "при наличии политической воли".
- 1 января 2019 года начался годовой период председательствования в ОБСЕ Словакии, организацию возглавил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. По его словам, в этот период Украина "будет основным приоритетом" организации.
- Также Лайчак заявил, что ОБСЕ готова оказать поддержку на местах в случае развертывания миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
Украинская правда