ООС: боевики стреляли дважды, ранен военный

В субботу боевики дважды обстреляли силы ООС из стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов, обстрелы происходили в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.