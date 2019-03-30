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ООС: боевики стреляли дважды, ранен военный

Суббота, 30 марта 2019, 18:06

В субботу боевики дважды обстреляли силы ООС из стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов, обстрелы происходили в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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