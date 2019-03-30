ООС: боевики стреляли дважды, ранен военный
Суббота, 30 марта 2019, 18:06
В субботу боевики дважды обстреляли силы ООС из стрелкового оружия.
Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов, обстрелы происходили в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"Подразделения, которые обстрелял противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.
Украинская правда