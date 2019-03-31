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Тимошенко проголосовала

Воскресенье, 31 марта 2019, 10:25

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат Юлия Тимошенко проголосовала на выборах президента.

Соответствующее видео политик опубликовала на своей странице в Facebook.

Она это сделала на избирательном участке в Киеве, по ул. Покровская, 4/6 в лицее "Подол" №100.

"Голосую за перемены, которых все ждут!" - подписала Тимошенко свой пост.

Исполнить свой гражданский долг лидер "Батькивщины" пришла со своим мужем Александром. Они синхронно зашли в кабинки для голосования и синхронно бросили бюллетени в урны.

"Дорогие друзья, сегодня я со своей семьей, со своей командой пришла проголосовать за Украину. Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперед на весеннее время, и я верю, что так же мы делаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине" - сказала она в своей речи для многочисленных журналистов, собравшихся вокруг.

"Настроение прекрасное, уверенность, абсолютная вера, и с Богом к настоящим переменам в Украине", - добавила кандидат.

Александр Тимошенко тоже взял слово, чтобы провести аналогию. Он сообщил, что только что на президентских выборах в Словакии впервые в истории этой страны победила женщина (Зузана Чапутова), которая является борцом с коррупцией и другом Украины. "Я убежден, что в нашей стране будет так же", - отметил он.

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Напомним:

  • 31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Последние социологические исследования показывают, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Также более или менее прочные позиции у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Тимошенковыборы президента 2019
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