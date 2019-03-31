Гройсман показал доходы за год: почти вдвое меньше предыдущего

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман за 2018 задекларировал 9 372 991 грн начисленного дохода.

Об этом сообщили в пресс-службе КМУ.

В электронной декларации за 2018 год указано, что доход главы правительства состоял из заработной платы в должности премьер-министра в размере 443 430 грн, доходов от предоставления в аренду недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) - 5 198 000 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 3 731 561 грн.

В пресс-службе напомнили, что начисленный доход Гройсмана в 2017 году составил 17 102 320 грн и включал доход от отчуждения коммерческой недвижимости.

Изменений в перечне недвижимого имущества в прошлом году не произошло.