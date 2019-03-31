Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook "Команды Зеленского".

После голосования он пообщался с журналистами, где заявил, что в Украине начинается новая жизнь.

"Начинается жизнь без коррупции, взяток. Жизнь в новой стране, стране изменений. Мы на это надеемся", - сказал он.

На вопрос, с кем, по его мнению, он выйдет во второй тур, кандидат ответил: "Не знаю, может и сам, но пусть решает страна".

Также у него спросили, трудно ли было найти себя в бюллетене среди большого количества кандидатов, на что Зеленский ответил, что его фамилия очень бросается в глаза, так что не сложно.

Относительно большого количества кандидатов в президенты, он добавил, что это очень хорошо и свидетельствует о настоящей демократии в Украине.

Также у него спросили о его отношении к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Зеленский ответил, что относится к нему хорошо, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию.

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Что надо знать избирателю о Владимира Зеленского

Напомним: