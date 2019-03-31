Парубий проголосовал и назвал важное умение своего кандидата

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Воскресенье, 31 марта 2019, 11:31

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий проголосовал на выборах президента и попросил других граждан не забывать, что будущий глава государства будет еще и главнокомандующим.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Парубий пришел на избирательный участок в Доме офицеров у парламента в центре Киева.

"Я проголосовал за победу Украины на всех фронтах. И надеюсь, люди проголосуют так же", - заявил он после голосования.

Спикер отметил, что не сомневается в победе кандидата, за которого он отдал голос.

"Выбирая президента, мы выбираем главнокомандующего. И это очень важно", - добавил он.

 

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Напомним:

  • 31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Последние социологические исследования показывают, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Также более или менее прочные позиции у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Парубий выборы президента 2019 Верховная Рада


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