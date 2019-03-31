ЦИК: До кибератак России готовы морально и технически

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Воскресенье, 31 марта 2019, 11:51

В Центральной избирательной комиссии говорят, что готовы к возможным кибератакам на выборах президента.

Об этом на брифинге сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук, комментируя информацию об угрозах кибер-вмешательств со стороны России.

"Центральная избирательная комиссия осуществила необходимые шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе, закупка нового оборудования и софты, и другие действия", – сказала Слипачук.

Она добавила, что ЦИК "морально, технически" готова к "подобным вызовам".

"Будем соответственно реагировать и ссылаться, в том числе, на информацию, которую дают нам наши соответствующие компетентные органы относительно этого", – отметила председатель Центризбиркома.

Слипачук также призвала избирателей проявлять "несогласие с ситуацией в стране" не повреждением бюллетеней, а собственным выбором.

Ранее Служба внешней разведки сообщала, что Россия "планирует провести беспрецедентные кибератаки на серверы ЦИК и окружных избирательных комиссий Украины в день президентских выборов" якобы для того, чтобы "поставить под сомнение легитимность избирательного процесса".

Для этого, по данным разведки, якобы должен быть использован "вирус-закладка", который может исказить статистические данные серверов и компьютеров, и экзит-полы, которые будут демонстрировать "умышленное занижение Центральной избирательной комиссией количества голосов".

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Напомним:

  • В киберполиции заявили, что хакерские группировки из РФ активизировались перед выборами.
  • Министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства.
  • 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента.
    "Украинская правда" ведет онлайн: Хроника выборов президента 2019

Соня Лукашова, для УП

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК Росcия


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