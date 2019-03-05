Климкин о вмешательстве РФ в выборы: Кибератаки каждые 40 секунд
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства.
Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о вмешательстве России в предвыборный процесс в Украине.
"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибератаки на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", - сказал глава МИД.
Он добавил, что также есть вмешательства в работу критической инфраструктуры.
"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования ", - заверил Климкин.
По его словам, Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а и вмешательство в религиозные вопросы.
На вопрос, может ли Украина защитить себя от всех этих угроз, Климкин ответил: "Однозначно".
"Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в частности? Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества", - рассказал министр.
Он добавил, что приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу в Facebook, на любую форму присутствия и прочее.
Напомним:
- 26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России.
- По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК. Других подробностей президент не предоставил.
- Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
- По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
- Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.