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Климкин о вмешательстве РФ в выборы: Кибератаки каждые 40 секунд

Вторник, 5 марта 2019, 13:24

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о вмешательстве России в предвыборный процесс в Украине.

"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибератаки на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", - сказал глава МИД.

Он добавил, что также есть вмешательства в работу критической инфраструктуры.

"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования ", - заверил Климкин.

По его словам, Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а и вмешательство в религиозные вопросы.

На вопрос, может ли Украина защитить себя от всех этих угроз, Климкин ответил: "Однозначно".

"Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в частности? Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества", - рассказал министр.

Он добавил, что приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу в Facebook, на любую форму присутствия и прочее.

Напомним:

  • 26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России.
  • По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК. Других подробностей президент не предоставил.
  • Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
  • По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
  • Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Темы: КлимкинМИДРосcиявыборы президента 2019
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