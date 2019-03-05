Климкин о вмешательстве РФ в выборы: Кибератаки каждые 40 секунд

440 просмотров
Вторник, 5 марта 2019, 14:24

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о вмешательстве России в предвыборный процесс в Украине.

"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибератаки на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", - сказал глава МИД.

Он добавил, что также есть вмешательства в работу критической инфраструктуры.

"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования ", - заверил Климкин.

По его словам, Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а и вмешательство в религиозные вопросы.

На вопрос, может ли Украина защитить себя от всех этих угроз, Климкин ответил: "Однозначно".

"Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в частности? Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества", - рассказал министр.

Он добавил, что приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу в Facebook, на любую форму присутствия и прочее.

Напомним:

  • 26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России.
  • По его словам, Совет нацбезопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и "совместно с американскими партнерами" уже разработали механизмы защиты ЦИК. Других подробностей президент не предоставил.
  • Ранее в феврале секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ намерена задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа. Поэтому в СНБО готовятся к противодействию возможным кибератакам.
  • По его словам, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности были рассмотрены вопросы состояния защищенности серверов ЦИК и готовности к противодействию возможным кибератакам во время избирательного процесса, проект Концепции подготовки к отражению военной агрессии в киберпространстве и другие актуальные вопросы кибербезопасности государства.
  • Еще в летом 2018 года Центризбирком говорил, что для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Климкин МИД Росcия выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
Климкин: Черное море - не "лужа" для дерзких маневров ВМС РФ 3 марта 2019, 09:32
Климкин: Черное море станет для России "Бермудским треугольником" 1 марта 2019, 17:28
Климкин назвал путь выхода из исторического конфликта с Польшей 1 марта 2019, 11:11
Все новости
Главные новости
Пинчук скупает акции британской нефтегазовой компании Новинского — СМИ
В Киеве прострелили голову мужчине в элитном "Мерседесе"
Поджог союза венгров в Ужгороде: трем полякам грозит от 10 до 12 лет тюрьмы
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост
Все новости
Культура

10 вещей, которые вы делаете в арт-галерее не так

тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

психология

Как стать счастливым человеком: 17 простых шагов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів