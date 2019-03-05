Климкин о вмешательстве РФ в выборы: Кибератаки каждые 40 секунд

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о вмешательстве России в предвыборный процесс в Украине.

"Это происходит повсеместно, и это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибератаки на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", - сказал глава МИД.

Он добавил, что также есть вмешательства в работу критической инфраструктуры.

"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования ", - заверил Климкин.

По его словам, Россия много пытается сделать, чтобы повлиять на выборы, и это касается не только киберпространства, дезинформации, блокирования активов многих украинцев, политиков, журналистов, а и вмешательство в религиозные вопросы.

На вопрос, может ли Украина защитить себя от всех этих угроз, Климкин ответил: "Однозначно".

"Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в частности? Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества", - рассказал министр.

Он добавил, что приходится призывать людей к бдительности в отношении российских угроз, обращать внимание на любую оплачиваемую рекламу в Facebook, на любую форму присутствия и прочее.

Напомним: