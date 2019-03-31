Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша

Шоумен и кандидат Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам Верховной Рады.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Во-первых, Зеленский отказался называть это поражением. "Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг", - заявил он.

На вопрос, что будет делать, если не станет президентом, ответил: "Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально".

Говорит, что не боится большого потока грязи, который на него могут лить со всех сторон. "Даже скучно", - отмечает Зеленский и добавляет: "Я ничего не делал такого, чтобы на меня лили грязь".

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Напомним: