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Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша

Воскресенье, 31 марта 2019, 13:04

Шоумен и кандидат Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам Верховной Рады.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Во-первых, Зеленский отказался называть это поражением. "Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг", - заявил он.

На вопрос, что будет делать, если не станет президентом, ответил: "Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально".

Говорит, что не боится большого потока грязи, который на него могут лить со всех сторон. "Даже скучно", - отмечает Зеленский и добавляет: "Я ничего не делал такого, чтобы на меня лили грязь".

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Напомним:

  • 31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Последние социологические исследования показывают, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Также более или менее прочные позиции у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

Эльдар Сарахман, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019
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