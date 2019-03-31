Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша
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Воскресенье, 31 марта 2019, 13:04
Шоумен и кандидат Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам Верховной Рады.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
Во-первых, Зеленский отказался называть это поражением. "Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг", - заявил он.
На вопрос, что будет делать, если не станет президентом, ответил: "Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально".
Говорит, что не боится большого потока грязи, который на него могут лить со всех сторон. "Даже скучно", - отмечает Зеленский и добавляет: "Я ничего не делал такого, чтобы на меня лили грязь".
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Напомним:
- 31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
- Последние социологические исследования показывают, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Также более или менее прочные позиции у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.
Эльдар Сарахман, УП
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