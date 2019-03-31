В Москве проходит пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ

В центре Москвы на Манежной площади гражданский активист из России Константин Котов проводит одиночный пикет против перемещения арестованных в Крыму крымскотатарских активистов в Россию.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Активист вышел на площадь с плакатом "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы".

Котов рассказал журналистам, что пикет продлится до 17 часов вечера. По словам активиста, к нему подходили российские силовики, проверяли документы.

Он уточнил, что одиночный пикет всего проводят 10 активистов: меняются каждые полчаса.

Напомним: