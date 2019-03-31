В Москве проходит пикет против депортации крымских татар в тюрьмы РФ
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Воскресенье, 31 марта 2019, 17:19
В центре Москвы на Манежной площади гражданский активист из России Константин Котов проводит одиночный пикет против перемещения арестованных в Крыму крымскотатарских активистов в Россию.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Активист вышел на площадь с плакатом "Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы".
Котов рассказал журналистам, что пикет продлится до 17 часов вечера. По словам активиста, к нему подходили российские силовики, проверяли документы.
Он уточнил, что одиночный пикет всего проводят 10 активистов: меняются каждые полчаса.
Напомним:
- 27 марта на территории оккуупированного Крыма в ходе массовых обысков, организованных российским ФСБ, были задержаны 23 крымских татарина.
- Киевский районный суд Симферополя арестовал всех задержанных до 15 мая.
- Задержанных крымских татар вывезли в Ростовскую область, где разместят в пяти СИЗО.
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