Оккупанты арестовали всех крымских татар, задержанных во время обысков

Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков крымских татар до 15 мая.

Об этом сообщает "Крымский процесс" в Faсebook.

"27 и 28 марта, Киевский районный суд Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения всем 23-м задержанным Крымскотатарским активистам. Все судебные заседания проходили в закрытом режиме. Решения суда по всем фигурантам были идентичны: Избрать меру пресечения в виде заключение под стражу до 15 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Задержанные и заключенные под стражу: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Алим Каримов, Тофик Абдулгазиев, Билял Адилов, Меджит Абдурахманов, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтабдиев, Яшар Муединов, Изет Абдулаев, Асан Яников, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекиров, Эрфан Осман, Сервет Газиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров.

Местонахождение Эдема Яячикова, который отсутствовал дома во время обыска, до сих пор неизвестно, его супруга Сусанна Яячикова подала заявление в полицию о похищении.

Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности Хизб ут-Тахрир), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации Хизб ут-Тахрир).

Напомним: