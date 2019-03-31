Тимошенко и Зеленский обсуждают объединении во втором туре – Найем

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Telegram.

"Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов", - сообщил нардеп.



Найем пишет, что по одной из известных ему версий, лидер "Батькивщины" готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции.

По его словам, главная задача этой коалиции – изменение законодательства и внедрения двухтуровой системы проведения парламентских выборов.



"В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51 % мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров", - написал депутат.



По мнению Найема, такие договоренности фактически будут означать, что Зеленский огласит своим премьер-министром Тимошенко.

"Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но очевидно, что такой союз станет большой проблемой для Петра Порошенко и сильно подкосит имидж "несистемного кандидата" и "проводника новых сил" Зеленского", - добавил Найем.

В то же время, источники в штабе Зеленского назвали информацию о переговорах с Тимошенко "бредом".

Стосовно інформації, що штаб Зе і ЮВТ ведуть переговори щодо об‘єднання зусиль у другому турі. Два джерела у команді Зе назвали цю інфу «маячнею» #виборипрезидента #Вибори2019 — Roman Kravets (@RomanKravets) 31 березня 2019 р.

Напомним: