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Саакашвили призвал "все демократические силы" поддержать Зеленского без условий

Воскресенье, 31 марта 2019, 20:52

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, выдворенный из Украины, Михаил Саакашвили, призвал все демократические силы поддержать кандидатуру Владимира Зеленского без всяких условий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после обнародования результатов экзит-полов, согласно которым Зеленский набирает наибольшее количество голосов в первом туре выборов.

"Владимир Зеленский - следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!", - написал Саакашвили.

Напомним:

  • Владимир Зеленский, когда голосовал в воскресенье, заявил, что относится к Михаилу Саакашвили хорошо, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию. Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.
  • В ответ Саакашвили отметил о Зеленском: "Как же он не похож на традиционных политиков".
  • 22 января на съезде партии "Батькивщина" транслировали обращение Саакашвили, который выразил поддержку на выборах президента Украины в лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Он заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".

Украинская правда
Темы: СаакашвилиЗеленскийвыборы президента 2019
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