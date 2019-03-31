Саакашвили призвал "все демократические силы" поддержать Зеленского без условий
Воскресенье, 31 марта 2019, 20:52
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, выдворенный из Украины, Михаил Саакашвили, призвал все демократические силы поддержать кандидатуру Владимира Зеленского без всяких условий.
Об этом он написал на своей странице в Facebook после обнародования результатов экзит-полов, согласно которым Зеленский набирает наибольшее количество голосов в первом туре выборов.
"Владимир Зеленский - следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!", - написал Саакашвили.
Напомним:
- Владимир Зеленский, когда голосовал в воскресенье, заявил, что относится к Михаилу Саакашвили хорошо, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию. Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.
- В ответ Саакашвили отметил о Зеленском: "Как же он не похож на традиционных политиков".
- 22 января на съезде партии "Батькивщина" транслировали обращение Саакашвили, который выразил поддержку на выборах президента Украины в лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Он заявил, что верит в Тимошенко, в частности в то, что она "сможет выгнать банду Порошенко".
Украинская правда