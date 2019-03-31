Саакашвили призвал "все демократические силы" поддержать Зеленского без условий

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, выдворенный из Украины, Михаил Саакашвили, призвал все демократические силы поддержать кандидатуру Владимира Зеленского без всяких условий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook после обнародования результатов экзит-полов, согласно которым Зеленский набирает наибольшее количество голосов в первом туре выборов.

"Владимир Зеленский - следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины. Рух Новых Сил будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!", - написал Саакашвили.

Напомним: