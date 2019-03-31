Перед вторым туром место голосования надо сменить повторно

На второй тур выборов те, кто будут голосовать не по месту регистрации, должны будут повторно сменить место голосования.

Об этом написал министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", – напомнил он.

Дуже важливо!



Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування.#ЯМаюПравоГолосу #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 марта 2019 г.

Напомним: