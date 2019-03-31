Перед вторым туром место голосования надо сменить повторно

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Воскресенье, 31 марта 2019, 21:52

На второй тур выборов те, кто будут голосовать не по месту регистрации, должны будут повторно сменить место голосования.

Об этом написал министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", – напомнил он.

Напомним:

  • Второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля.
  • В 20:00 в Украине завершилось голосование в первом туре – и члены участков приступили к подсчету голосов. В бюллетени на 31 марта было 39 кандидатов.
  • Во второй тур выйдут два кандидата. По данным экзит-полов, это может быть Владимир Зеленский и Петр Порошенко, хотя Юлия Тимошенко заявляет, что во второй тур проходит она, а не действующий глава государства.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 виборы


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