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У Тимошенко сами считают голоса: Она – вторая

Воскресенье, 31 марта 2019, 22:44

В штабе Юлии Тимошенко заявляют, что по результатам подсчета 29% обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Зеленский занимает первое место, Тимошенко – второе, а Петр Порошенко – третье.

Об этом на брифинге сообщил член ее команды нардеп Сергей Соболев.

"Это результаты, которые наш штаб собрал с обзвонки по протоколам, на которых стоят мокрые печати и все подписи членов участковых избирательных комиссий. По состоянию на данный момент мы имеем результаты 29% обработанных протоколов. Это почти подбираемся к трети", - сказал он.

"Результаты: Зеленский набирает 23,9%, Тимошенко – 18,06%, Порошенко – 14,74%", - добавил Соболев.

Он пообещал и в дальнейшем знакомить украинцев с результатами голосования и заверил, что это будет "намного быстрее, чем это делает ЦИК".

У Тимошенко также возмутились тем, что за более чем два часа после закрытия участков на сайте ЦИК так и не посчитали окончательных данных по явке. 

Напомним:

  • Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).

Ирина Балачук, УП
Темы: выборы президента 2019Тимошенко
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