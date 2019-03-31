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Крымчане проголосовали на выборах, но меньше, чем ожидалось – СМИ

Воскресенье, 31 марта 2019, 23:49

На материковую часть Украины с аннексированной территории приехали голосовать меньше крымчан, чем ранее зарегистрировались.

Об этом сообщила корреспондент "Радио Свобода", которая работает на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.

"К примеру, по Каланчацкому району должны были проголосовать 66 человек, но, по предварительным данным, проголосовали 49 человек", – сообщила Ирина Домащенко.

По подсчетам представительства крымскотатарского народа Херсонской области, явка крымчан составила около 300 человек вместо 400.

Вероятно, среди причин, почему крымчан приехало меньше, – массовые обыски, которые прошли в Крыму накануне выборов 27 марта, а также сложность процедуры, отмечают в организации.

"Им приходится пересекать границу несколько раз: чтобы подать заявление об изменении места голосования и второй раз уже непосредственно приехать на материковую часть Украины и проголосовать", – отметила журналистка.

"Если будет второй тур выборов, то эту процедуру придется повторить еще раз. Людям не очень удобно, потому что не у всех есть средства на это, и не все хотят лишний раз светиться на админгранице и общаться с представителями ФСБ", – добавила Домащенко.

Явка избирателей в одном из приграничных районов Херсонщины – Каланчацком – составила 58,1%. Такие данные 31 марта на 20:00 после закрытия участков корреспонденту сообщили в Каланчакской РГА.

На участке в районном доме культуры, где должны были проголосовать 58 крымчан, свои голоса отдал 41 избиратель из АРК. Подсчет голосов в районе продолжается.

Как сообщила корреспондент, за 40 минут до закрытия участков в Каланчаке погас свет, однако где-то через полчаса его восстановили.

Причины исчезновения электроэнергии по Каланчацкому району Херсонской области до сих пор не известны.

Темы: выборы президента 2019КрымХерсонская область
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