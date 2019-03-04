Климент остается под угрозой преследований в Крыму - МИД

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Понедельник, 4 марта 2019, 20:09

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента и требует от России прекратить преследовать религиозных деятелей на оккупированном ею полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной Церкви Украины Климента", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что Климент остается под угрозой преследований в оккупированном Крыму.

"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий", - отмечают в МИД.

Министерство призывает мировое сообщество, международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК.

Напоминаем: 

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • Вечером его отпустили без составления протокола. 
  • Адвокат Николай Полозов подал заявление в "прокуратуру" оккупированного Крыма о нарушении прав архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.

Украинская правда

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Темы: МИД Росcия Крым церковь аннексия


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