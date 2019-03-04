Климент остается под угрозой преследований в Крыму - МИД

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента и требует от России прекратить преследовать религиозных деятелей на оккупированном ею полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной Церкви Украины Климента", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что Климент остается под угрозой преследований в оккупированном Крыму.

"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий", - отмечают в МИД.

Министерство призывает мировое сообщество, международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК.

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