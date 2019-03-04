Климент остается под угрозой преследований в Крыму - МИД
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента и требует от России прекратить преследовать религиозных деятелей на оккупированном ею полуострове.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной Церкви Украины Климента", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что Климент остается под угрозой преследований в оккупированном Крыму.
"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий", - отмечают в МИД.
Министерство призывает мировое сообщество, международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК.
Напоминаем:
- 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
- Вечером его отпустили без составления протокола.
- Адвокат Николай Полозов подал заявление в "прокуратуру" оккупированного Крыма о нарушении прав архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua