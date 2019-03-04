В США начали расследование в отношении Трампа, которое могло бы привести к его импичменту

Судебный комитет Палаты представителей США объявил о масштабном расследования кампании президента Дональда Трампа, его бизнеса, работы во время переходного периода и деятельности его администрации.

Об этом заявил председатель Судебного комитета Джерри Надлер, передает CNN.

Телеканал отмечает, что это расследование могло бы стать основой для демократов, если они решат продолжать дело в направлении импичмента президента.

Комитет уже направил письмо 81 лицу и ведомствам, в частности Белому дому, Министерству юстиции, чиновникам, сотрудникам Trump Organization и сыновьям Трампа.

Таким образом, Комитет "начал широкое расследование в отношении вероятной коррупции, препятствования правосудию, денежных выплат женщинам, сговора с Россией и обвинений в злоупотреблении своей должности и использовании ее для личной выгоды".

В Комитете требуют ответа на свои письма в течение двух недель.

"Расследование комитета происходит на фоне ожидания вывода специального прокурора Роберта Мюллера касательно Трампа о возможном сговоре и препятствовании правосудию, сигнализируя, что Комитет, вероятно, возобновит основание, которую федеральные прокуроры уже прорабатывали", - отмечает CNN.

Судебный комитет требует предоставить информацию от свидетелей, многие из которых уже общались с прокурорами Мюллера и Большим жюри (Коллегией присяжных - УП).

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