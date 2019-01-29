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И.о. генпрокурора США: Расследование Мюллера подходит к концу

Вторник, 29 января 2019, 03:59

Мэтью Уитакер, исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер заканчивает свое расследование российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года и вероятного сговора предвыборной кампании Трампа с россиянами.

Об этом пишет The New York Times.

"Я думаю, что расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы сможем получить отчет от директора Мюллера как можно скорее", - сказал Уитакер.

Газета отмечает, что Уитакер сделал это заявление в конце пресс-конференции о другом деле,  подтвердив таким необычным образом статус расследования, проведенного Мюллером.

Политика Министерства юстиции обычно запрещает общественное обсуждение открытых уголовных расследований, и Мюллер отказывался публично обсуждать расследование с тех пор как он возглавил его в мае 2017 года.

Уитакер, которого считают чрезвычайно лояльным к президенту США Дональду Трампу, сказал, что его "полностью проинформировали о расследовании" и что он ожидает, что  Мюллер представит отчет о нем.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов ранее предполагали, что расследование приближается к завершающей стадии и, как ожидается, завершится в ближайшие недели или месяцы.

Тем не менее, как пишет издание, заявление Уитакера, похоже, застало врасплох даже чиновников Министерства юстиции. Как только он охарактеризовал работу специального адвоката как почти законченную, пресс-секретарь закрыла пресс-конференцию.

Остается неясным, обсуждал ли Уитакер свои заявления с Мюллером заранее, или он говорил экспромтом. Представитель  Мюллера Питер Карр отказался от комментариев.

Напоминаем:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.

Темы: ТрампСШАРосcия
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