И.о. генпрокурора США: Расследование Мюллера подходит к концу

Мэтью Уитакер, исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер заканчивает свое расследование российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года и вероятного сговора предвыборной кампании Трампа с россиянами.

Об этом пишет The New York Times.

"Я думаю, что расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы сможем получить отчет от директора Мюллера как можно скорее", - сказал Уитакер.

Газета отмечает, что Уитакер сделал это заявление в конце пресс-конференции о другом деле, подтвердив таким необычным образом статус расследования, проведенного Мюллером.

Политика Министерства юстиции обычно запрещает общественное обсуждение открытых уголовных расследований, и Мюллер отказывался публично обсуждать расследование с тех пор как он возглавил его в мае 2017 года.

Уитакер, которого считают чрезвычайно лояльным к президенту США Дональду Трампу, сказал, что его "полностью проинформировали о расследовании" и что он ожидает, что Мюллер представит отчет о нем.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов ранее предполагали, что расследование приближается к завершающей стадии и, как ожидается, завершится в ближайшие недели или месяцы.

Тем не менее, как пишет издание, заявление Уитакера, похоже, застало врасплох даже чиновников Министерства юстиции. Как только он охарактеризовал работу специального адвоката как почти законченную, пресс-секретарь закрыла пресс-конференцию.

Остается неясным, обсуждал ли Уитакер свои заявления с Мюллером заранее, или он говорил экспромтом. Представитель Мюллера Питер Карр отказался от комментариев.

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