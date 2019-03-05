Кандидат в президенты Тимошенко говорит, что у него нет денег на агитацию

Один из кандидатов в президенты самовыдвиженец Юрий Тимошенко заявил, что не проводит встреч с избирателями и не ведет президентской кампании в своем округе на Ивано-Франковщине, потому что ему не хватает средств и он не имеет на это "морального права".

Об этом он рассказал в комментарии общественному движению Чесно.

"У меня нет ни копейки денег, абсолютно. Поэтому все до копейки даже на залог я занимал. У меня нет бизнеса, и на пять копеек. Пишут, что у моей жены есть какой-то магазинчик... Тот магазинчик два на три метра, он уже лет десять как продан по генеральной доверенности моей дочери и зятю... А у нас нет ничего, поэтому это все слишком напряжно, и по средствам это невероятно дорого", - утверждает Тимошенко.

Кандидат у Президенти Юрій Тимошенко не зустрічається із виборцями, не веде кампанії на окрузі та не проводить агітацію. Каже - не має на це грошей, а на заставу 2,5 мільйони кошти позичив.



Як так? І що це все може означати? Читайте на сайті ЧЕСНО: https://t.co/0KJEfGFNso pic.twitter.com/ZB8nNhdqky — ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 березня 2019 р.

По его словам, он собирал средства для своей президентской кампании среди родных и друзей, но, когда узнал о стоимости телеэфиров, решил отдать деньги волонтерам на санитарный автобус.

"Я пробовал собрать какие-то средства и обратился на телеэфиры с вопросом, сколько стоит реклама. Мне как сказали - в ночное время с часу ночи до шести - 2000 гривен за одну секунду, а в дневное время - от 5000 до 17000 гривен.

И если мне что-то там немного набросали друзья, сын там что-то из Англии привез пару фунтов, друг что-то из Канады передал, я что-то нацарапал. Затем так посмотрел-посмотрел ну и что мне с тех пару... Если я даже один эфир куплю на одну минуту. Я отдал пацанам-волонтерам - пусть лучше эти деньги хоть что-то хорошее сделают", - рассказал он.

Относительно проведения встреч с избирателями на своем округе, то Тимошенко заявил, что не имеет морального права это делать, и не будет "проситься в президенты".

"Встреч также нет. Я вообще не имею морального права это делать. Если я депутат в округе, то за меня должны говорить не слова, которые я на пятом году депутатства начну говорить, а мои поступки", - считает депутат.

"Во-первых, этого достаточно, чтобы мои избиратели в округе определились, поддерживать меня или нет. Во-вторых, я в депутаты не просился и в президенты тем больше проситься не буду ... Хотите верного слугу - я ваш, хотите господина с высокими голенищами, чтобы было удобно их вылизывать, - это не я!", - резюмировал Тимошенко.

Ранее Тимошенко рассказывал, что 2,5 млн гривен залога ему "одолжили друзья" и он обязан их вернуть.

"Придется многое продавать... Но какой же адреналин - так все сразу поставить на кон", - написал он в Facebook.

Тимошенко недавно исключили из фракции "Народный фронт" за "потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов".

По мнению кандидата от ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, ее однофамилец - это технический кандидат, которого выдвинули сторонники Петра Порошенко, чтобы забрать у нее голоса.

В то же время в комментарии УП Тимошенко отрицает, что он технический кандидат.

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Напомним: