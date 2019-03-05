Синод ПЦУ обратился к ООН и ОБСЕ из-за давления в оккупированном Крыму

163 просмотра
Вторник, 5 марта 2019, 22:50

Синод Православной церкви Украины обратился к ООН, ОБСЕ, Евросоюзу и странам-участникам "Минского процесса" из-за давления на духовенство и угрозу запрета деятельности в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, к странам-гарантам "Минского процесса", в Европейский Союз и вообще ко всем демократическим стран, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь", - говорится в сообщении нет.

Кроме того, в ПЦУ призвали к диалогу и единению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашествующих и мирян в Украине, которые еще находятся в юрисдикции РПЦ.

Напоминаем: 

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • Вечером его отпустили без составления протокола. 
  • Адвокат Николай Полозов подал заявление в "прокуратуру" оккупированного Крыма о нарушении прав архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: церковь ООН ОБСЕ Росcия


powered by lun.ua
По теме
ПЦУ обратилась к украинцам и рассказала, как выбирать президента 5 марта 2019, 17:44
Климент остается под угрозой преследований в Крыму - МИД 4 марта 2019, 20:09
ПЦУ начинает отдавать свои зарубежные приходы Константинополю 4 марта 2019, 13:34
Все новости
Главные новости
Деньги клана Януковича осели в Швейцарии, а не в ЕС
Новости дня: Убийство в Киеве, снова Гладковский, богатые украинцы в Forbes
Посол США призвала уволить Холодницкого
"Нацдружины" заявили, что могут действовать силой на участках
Все новости
здоровье

Почему важно пить много воды на работе и как этого достичь

тест

Насколько хорошо вы знаете котов?

семья

8 проблем, с которыми может столкнуться семья, когда появляются дети

Поиск по сайту
Архив
Весь архів