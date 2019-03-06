Верховный суд отменил решение, которое по иску Гриценко запрещало платную агитацию

Верховный суд Украины отменил решение апелляционного административного суда которым признается противоправным и недействительным постановление ЦИК, разрешающее избирательным штабам кандидатов в президенты платить агитаторам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Верховный суд Украины отменил решение Шестого апелляционного административного суда от 1 марта по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты расходования средств избирательного фонда кандидатов в президенты при ведении предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров с физлицами-агитаторами.

На заседании во вторник Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК и признал противоправным и недействительным только абзац 33 данного разъяснения, утвержденного комиссией.

В этом отмененном абзаце речь идет о том, что если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или в соответствии с гражданско-правовыми договорами, то юридическое лицо, которое предоставляет услуги по проведению предвыборной агитации, в соответствии с законом не является плательщиком единого социального взноса.

В своей апелляции ЦИК указывала, что "заключение неоплачиваемых договоров нельзя рассматривать как основание непрямого подкупа избирателей". По мнению комиссии, Шестой апелляционный административный суд принял ошибочное решение о том, что заключение таких договоров является непрямым подкупом избирателей.

"Верховный суд не привел в мотивировочной части надлежащих правовых аргументов, имеет ли право ЦИК выходить за рамки своих полномочий и давать разъяснения, толкуя императивную статью закона. Принятое в такой форме решение Верховного суда свидетельствует о наличии зависимости судебной системы и давлении вертикали власти на суд", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

Он отметил, что теперь штаб Гриценко будет следить за тем, как отдельные кандидаты будут использовать средства избирательного фонда, применяя легализированное судом разъяснение ЦИК по компенсации затрат при проведении предвыборной агитации.

Напомним: