У Зеленского рассказали, как борются с "чернухой"

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Среда, 6 марта 2019, 09:35

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского борются с антирекламой, "опустошая карманы политических оппонентов".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель диджитал-отдела штаба Зеленского Михаил Федоров.

В Зе!команде объясняют, что по подсчетам экспертов, клик на такую рекламу обходится от 3 до 6 гривен. Учитывая масштабы рекламной кампании - это $ 20 000 в день.

"Мы недавно выкатили наш основной сайт – zе2019.сom. Там у нас есть статья со скриншотами этой антирекламы. Мы призываем людей: если вы видите эту рекламу, то нажимайте на нее максимально и всегда – чтобы тратить бюджеты наших оппонентов", – говорит Федоров.

"Мы заметили, что когда мы много кликаем, то обычно у них заканчиваются деньги на поиск", – добавил он.

Он отмечает, что Зе!команде неизвестно, кто конкретно запускает чернуху против кандидата, но отмечают некоторую тенденцию:

"Тяжело определить, кто это делает. Но очень странно – когда заходишь, скажем, в группу "Бенин клоун", то предлагает "страницы, похожие на эту". И там постоянно выбивает или страницу "Батькивщины", или Юлии Тимошенко".

"Такое совпадение. Просто люди, которые лайкают одну страницу, лайкают и другую. У меня даже скриншот был. Учитывая, что это массовые политические группы, то это может быть и совпадение. Поэтому мы не можем говорить, кто конкретно запускает эту чернуху. Но реально рекламы очень много", – говорит Федоров.

О том, как за скромные деньги превратить Instagram в "орудие Зе!революции", как собрать миллион подписчиков и главное – превратить их в избирателей, читайте в интервью главного диджитал-стратега штаба Зеленского Михаила Федорова "Украинской правде".

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • По данным последних соцопросов, Владимир Зеленский лидирует в электоральных рейтингах.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019


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