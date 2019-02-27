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Президентская гонка: в тройке лидеров снова ротация

Среда, 27 февраля 2019, 14:36
Президентская гонка: в тройке лидеров снова ротация

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко идут вслед почти наравне.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко, обнародованные 27 февраля.

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, за которого готовы проголосовать 27,3% опрошенных, среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.

Соответственно Тимошенко поддерживают 18,8% респондентов, Порошенко - 18,2%.

За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко готовы голосовать 10,9% опрошенных.

 

Лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко поддерживают 8,8% респондентов, лидера Радикальной партии Олега Ляшко 6,1%.

Рейтинг мэра Львова Андрея Садового - 4%, главы партии "Наши" Евгения Мураева - 3,9%, кандидата от "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александра Вилкула - 2,6%, экс-главы СБУ Игоря Смешко - 2,4%, выдвиженца партии "УКРОП" Александра Шевченко - 1,7%.

Рейтинг других кандидатов - менее 1%.

Социологический опрос был проведен с 16 по 23 февраля.

Методом личного интервью (face-to-face) социологи опросили 2047 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Погрешность составляет 2,2%.

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Напомним:

  • Результаты социологического опроса, проведенного КМИС 8-20 февраля свидетельствовали, что 26,4% украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского.
  • Поддержать действующего президента Петра Порошенко согласились 18% респондентов, Юлию Тимошенко - 13,8%.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019социология
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