Князев прокомментировал избиение под управлением полиции: Градус повышается

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что группа лиц, к которой была применена сила возле Подольского управления полиции, осуществляла "штурм", правоохранители будут действовать "законно, правильно, но бескомпромиссно".

Об этом говорится в публикации Князева, обнародованной вечером 9 февраля на его странице в Facebook.

"Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и ... очередные противостояния. Градус повышается. ... Попытка штурма отделения полиции - кому это надо, для кого эта картинка? Воспринимаем адвокатов, правозахиснкив, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - заявил глава НПУ.

По словам Князева, в результате столкновений у здания управления полиции задержали 40 человек.

"При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. ... Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки ... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота", - заявил Князев и добавил, что полиция будет действовать "законно, правильно, но бескомпромиссно".

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Напомним,