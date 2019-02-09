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Князев прокомментировал избиение под управлением полиции: Градус повышается

Суббота, 9 февраля 2019, 20:28
Князев прокомментировал избиение под управлением полиции: Градус повышается

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что группа лиц, к которой была применена сила возле Подольского управления полиции, осуществляла "штурм", правоохранители будут действовать "законно, правильно, но бескомпромиссно".

Об этом говорится в публикации Князева, обнародованной вечером 9 февраля на его странице в Facebook.

"Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и ... очередные противостояния. Градус повышается. ... Попытка штурма отделения полиции - кому это надо, для кого эта картинка? Воспринимаем адвокатов, правозахиснкив, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - заявил глава НПУ.

По словам Князева, в результате столкновений у здания управления полиции задержали 40 человек.

"При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. ... Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.

"Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки ... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота", - заявил Князев и добавил, что полиция будет действовать "законно, правильно, но бескомпромиссно".

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Напомним,

  • 9 февраля на Контрактовой площади правоохранители задержали группу лиц - участников движения С14. По сообщению полиции, молодых людей задержали "с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами".
  • В это время на Подоле должно был состояться выступление кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Во время ее выступления участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" планировали провести акцию, а участники С14 присоединиться к ней.
  • Задержанных доставили в отделение полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Активисты С14 требовали вернуть вещи, в помещении управления полиции произошла потасовка, после чего правоохранители применили силу к активистам. Среди задержанных - лидеры патриотических организаций Евгений Карась (С14), Богдан Ходаковский (Традиция и порядок) и Евгений Строкань (Неизвестный патриот).  
  • В полиции заявили, что по факту событий начато три уголовных производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (Захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК.
  • В ГПУ заявили, что по факту инцидента в ЕРДР внесены сведения о совершении правоохранителями уголовного преступления.
  • Херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице, находясь на лечении после нападения на нее с серной кислотой.
  • В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Гандзюк установлены. Правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с членом "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • После этого Владислав Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
  • 4 февраля участники инициативной группы "Кто заказал Катю Гандзюк" пикетировали администрацию президента Украины Порошенко и офис партии "Батькивщина", требуя наказать виновных в ее убийстве и требуя исключить из рядов партии председателя Херсонского облсовета Владимира Мангера, которого они считают причастным к делу.

Украинская правда

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Темы: полицияакции
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