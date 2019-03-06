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ЦИК обратилась в СБУ и полицию из-за заявления "Нацдружин" о применении силы

Среда, 6 марта 2019, 21:00

Центральная избирательная комиссия обратилась в СБУ и Нацполицию из-за заявления представителя организации "Национальные дружины" относительно вероятного применения силы ее наблюдателями, если они заметят фальсификации во время голосования на выборах.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

"Не отрицая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия считает недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования их в целях, не связанных с наблюдением за выборами", - говорится в сообщении.

ЦИК приняла постановление "Об обращении о необходимости обеспечения законности и правопорядка во время избирательного процесса очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года".

Своим постановлением Комиссия обратилась в СБУ для проверки изложенных в документе и СМИ информации относительно заявлений "Нацдружин". В случае выявления оснований, в ЦИК просят принять "определенные законодательством Украины меры реагирования".

Также Комиссия обратилась к Нацполиции "с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года в части данного вопроса".

Кроме того, в ЦИК сообщили, что к ним поступило обращение от Общественной организации "Гражданское движение поддержки реформ" по проверке деятельности других общественных организаций, которым уже предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов.

В ГО утверждают, что "некоторые из таких общественных организаций причастны к сотрудничеству с незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, осуществления ими деятельности, направленное на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, а также организации и поддержки террористической деятельности в Украине ".

Напомним:

  • Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их спикер.
  • Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЦИКНациональные дружиныСБУполиция
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