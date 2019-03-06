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Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова и юрист Порошенко

Среда, 6 марта 2019, 22:29
Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова и юрист Порошенко

В перечне победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей есть 16 человек, которых ранее признали как недобросовестные, в частности, из-за связей с политиками.

Об этом сообщает Общественный совет добродетели.

"Высшая квалификационная комиссия судей объявила финальный рейтинг претендентов на 78 вакантных должностей в кассационных судах в составе Верховного. В перечне победителей конкурса оказались 16 фигурантов списка "31 недобродетельный" ОСД", - говорится в сообщении.

Среди кандидатов для назначения в Кассационный суд в составе Верховного недобросовестные называют:

Наталью Волковицкую;

Сергея Могила (он - племянник председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова. Могила подозревают в использовании родственных связей для продвижения карьеры)

Ольгу Кролевец;

Татьяну Малашенкову (связывают с президентом Петром Порошенко, его бизнес структурами и политической силой);

Игоря Бенедисюка (был назначен членом Высшего совета юстиции по квоте президента Петра Порошенко. Также он - председатель Высшего совета правосудия);

Валерия Картере;

Надежду Губенко.

Еще пять конкурсантов с выводами ОСД о несоответствии критериям профессиональной этики и добродетели ВККС пропустила в Кассационный административный суд в составе Верховного, среди них:

Елена Губская;

Сергей Уханенко;

Семен Стеценко;

Игорь Дашутин;

Лариса Таций.

Двое нечестных готовятся попасть в Кассационный уголовный суд в составе Верховного:

Сергей Еремейчук;

Светлана Ус.

Столько же ОСД обнаружила в финальном рейтинге рекомендованных на должности в Кассационном гражданском суде в составе Верховного:

Василий Яремко;

Максим Титов.

Решающее слово по определенным ВККС победителей должен сказать Высший совет правосудия. Он может отказать в назначении кандидатов.

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Напомним:

  • Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд.
  • 23 января президент Петр Порошенко заявил, что формирование Высшего антикоррупционного суда завершится в феврале.
  • Порошенко пообещал завершить развитие антикоррупционного суда до выборов президента, то есть до 31 марта.
  • Если президент назначит антикоррупционных судей до конца марта, то суд может заработать до начала июня 2019 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВСПАнтикоррупционный судсудкоррупция
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