Порошенко и Луценко разыгрывают фильм "Тупой и еще тупее" – Тимошенко
Лидер "Батькивщины" кандидат в президенты Юлия Тимошенко считает, что ситуация вокруг попытки подкупа другого кандидата – Юрия Тимошенко – срежиссирована штабом действующего президента Петра Порошенко.
Об этом она сказала на пресс-конференции 7 марта, отвечая на вопросы журналистов.
Тимошенко отметила, что считает выдвижение на выборы ее полного тезки "манипуляцией Администрации президента".
"Что касается всех этих событий... Это все напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко - "Тупой и еще тупее". И мне очень жаль, что они разыгрывают какой-то сериал, который имеет целью прикрыть коррупционный скандал действующего президента,... который отмывал деньги обороны ", - сказала Тимошенко.
Тимошенко также призвала Порошенко снять Юрия Тимошенко с президентской гонки.
"Я сейчас открыто обращаюсь к президенту Украины - если у вас, господин президент, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича по выборам президента и вычеркните его из бюллетеня", - сказала политик.
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Напомним:
- 7 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, потому что они намеревались дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрий Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
- Задержанным оказался экс-боец АТО лидер "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты. Костанчук утверждает, что против него подготовили провокацию.